Американское космическое агентство НАСА 12 июля в Twitter разместило фото марсохода Curiosity, сделанное находящимся на орбите Марса другим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), сообщает ТАСС.

Отмечается, что снимок был произведен 31 мая 2019 года. На фото, снятом в высоком разрешении, видно достаточно небольшое яркое пятно. По заверению специалистов НАСА, это отблеск металлического корпуса марсохода Curiosity. Эксперты космического агентства подчеркнули, что снимок аппарата, находящегося на поверхности Марса с орбиты красной планеты — большая удача.

« Зеркальные отражения на гладкой поверхности (марсохода — Прим.ред.) и являются самыми яркими пятнами на изображениях. Для того, чтобы камера увидела блеск марсохода, необходимо было, чтобы MRO и Солнце находились строго в определенных позициях », — говорится в сообщении.

Twitter @MarsCuriosity

Марсоход Curiosity прибыл на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла.

Ранее 5-tv.ru писал о разоблачении века. Марсоход НАСА находится на Земле. Специалисты разглядели на фото летящую птицу.