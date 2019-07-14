В НАСА показали сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity — видео

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В космическом агентстве отметили, что снимок марсохода, сделанный другим аппаратом — большая удача.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Twitter @MarsCuriosity

Американское космическое агентство НАСА 12 июля в Twitter разместило фото марсохода Curiosity, сделанное находящимся на орбите Марса другим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), сообщает ТАСС.

Отмечается, что снимок был произведен 31 мая 2019 года. На фото, снятом в высоком разрешении, видно достаточно небольшое яркое пятно. По заверению специалистов НАСА, это отблеск металлического корпуса марсохода Curiosity. Эксперты космического агентства подчеркнули, что снимок аппарата, находящегося на поверхности Марса с орбиты красной планеты — большая удача.

«Зеркальные отражения на гладкой поверхности (марсохода — Прим.ред.) и являются самыми яркими пятнами на изображениях. Для того, чтобы камера увидела блеск марсохода, необходимо было, чтобы MRO и Солнце находились строго в определенных позициях», — говорится в сообщении.

Twitter @MarsCuriosity

Марсоход Curiosity прибыл на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла.

Ранее 5-tv.ru писал о разоблачении века. Марсоход НАСА находится на Земле. Специалисты разглядели на фото летящую птицу.

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