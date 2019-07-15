15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?

Народный праздник под названием Берегиня отмечают в понедельник, 15 июля. В этот день на Руси чествовали великое славянское божество — мать всех духов и всего богатства земли. Берегиню было принято представлять в виде белоствольной березы. Потому девушки и женщины обычно отправлялись в лес, чтобы поклониться этому дереву и попросить у него счастья в любви.

Березу в давние времена вообще считали чудотворным деревом. Согласно поверьям, она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы. С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Ей молились о хорошем урожае.

Также считалось, что если во время праздника на деревьях появились пожелтевшие листочки, то осень и зима будут ранними.

Известно также, что в день восхваления Берегини нельзя лениться. Вместо этого стоит приложить к выполнению дел как можно больше усилий. Тогда и удача будет шагать в ногу. Кроме того, запрещается конфликтовать. Мать всех духов не поощряет тех, кто устраивает ссоры. Вместо этого стоит постараться решить недопонимания спокойно и без эмоций. Неблагоприятными будут и переезды в этот день. Смена обстановки может стать причиной проблем со здоровьем, а также принести неудачу и лишние траты.

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