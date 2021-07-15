15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?

На Руси 15 июля отмечали народный праздник под названием Берегиня. Настроение в этот день было самым торжественным, ведь в середине лета наши предки чествовали великое славянское божество — мать всех духов и богатств земли.

Берегиню было принято представлять в виде белоствольной березы. Потому девушки и женщины обычно отправлялись в лес, чтобы поклониться этому дереву и попросить у него счастья в любви.

Березу в давние времена вообще считали чудотворным деревом. Согласно поверьям, она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы. С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Ей молились о хорошем урожае.

Считалось также, что на земле Берегиня принимает образ ткачихи. Поэтому принято было вышивать на полотенцах знаки росы, которые могли снять усталость и защитить здоровье, пишет «Утро.ру».

Что можно делать в Берегиню

Провести очистительные и омолаживающие процедуры для организма — середина лета традиционно считается самым благоприятным периодом, чтобы привести здоровье в порядок.

Завершить давно начатое, но не доведенное до конца дело — природе Берегини противно увядание, поэтому она благословляет всяческое продолжение и благоприятное завершение любых дел.

Прочесть заговор на богатство в доме — согласно поверьям, в день Берегини просьбы об увеличении благосостояния рискуют увенчаться успехом.

Что нельзя делать в Берегиню

Лениться — стоит приложить к выполнению дел как можно больше усилий. Тогда и удача будет шагать в ногу.

Конфликтовать — мать всех духов не поощряет тех, кто устраивает ссоры. Вместо этого стоит постараться решить недопонимания спокойно и без эмоций.

Переезжать — смена обстановки может стать причиной проблем со здоровьем, а также принести неудачу и лишние траты.

Приметы и суеверия 15 июля

Если во время праздника на деревьях появились пожелтевшие листочки, то осень и зима будут ранними;

Роса на траве — к ливням;

Вороны каркают или строят гнезда — к беде;

Пение сычей — к хорошему урожаю.

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