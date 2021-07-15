15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
В этот день на Руси славили великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
Фото: Yay
На Руси 15 июля отмечали народный праздник под названием Берегиня. Настроение в этот день было самым торжественным, ведь в середине лета наши предки чествовали великое славянское божество — мать всех духов и богатств земли.
Берегиню было принято представлять в виде белоствольной березы. Потому девушки и женщины обычно отправлялись в лес, чтобы поклониться этому дереву и попросить у него счастья в любви.
Березу в давние времена вообще считали чудотворным деревом. Согласно поверьям, она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы. С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Ей молились о хорошем урожае.
Считалось также, что на земле Берегиня принимает образ ткачихи. Поэтому принято было вышивать на полотенцах знаки росы, которые могли снять усталость и защитить здоровье, пишет «Утро.ру».
Что можно делать в Берегиню
- Провести очистительные и омолаживающие процедуры для организма — середина лета традиционно считается самым благоприятным периодом, чтобы привести здоровье в порядок.
- Завершить давно начатое, но не доведенное до конца дело — природе Берегини противно увядание, поэтому она благословляет всяческое продолжение и благоприятное завершение любых дел.
- Прочесть заговор на богатство в доме — согласно поверьям, в день Берегини просьбы об увеличении благосостояния рискуют увенчаться успехом.
Что нельзя делать в Берегиню
- Лениться — стоит приложить к выполнению дел как можно больше усилий. Тогда и удача будет шагать в ногу.
- Конфликтовать — мать всех духов не поощряет тех, кто устраивает ссоры. Вместо этого стоит постараться решить недопонимания спокойно и без эмоций.
- Переезжать — смена обстановки может стать причиной проблем со здоровьем, а также принести неудачу и лишние траты.
Приметы и суеверия 15 июля
- Если во время праздника на деревьях появились пожелтевшие листочки, то осень и зима будут ранними;
- Роса на траве — к ливням;
- Вороны каркают или строят гнезда — к беде;
- Пение сычей — к хорошему урожаю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать 14 июля, в День Демьяна и Кузьмы или Женский праздник.
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