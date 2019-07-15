Пассажиры Boeing 737-300 мексиканской авиакомпании Magnicharters испытали неописуемый шок, когда при взлете лайнера из аэропорта Пуэрто-Вальярте в его правый двигатель попала птица. ЧП произошло во второй половине дня в воскресенье, 14 июля. Видео происшествия, снятое из салона самолета, в считанные часы стало вирусным в сети.

На ролике слышно, как только лайнер отрывается от земли, раздается жуткий стук, похожий на выстрелы, а сам самолет начинает дергаться. Потом затихает двигатель, из него вырывается дым.

К счастью, все обошлось. По информации Aviation Mex, пилоту удалось развернуть самолет и на одном двигателе вернуться в аэропорт Пуэрто-Вальярте. Посадка прошла благополучно, сообщений о пострадавших не было.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео аварийной посадки Boeing 737-400 с поврежденными шасси в аэропорту имени Бен Гуриона в Израиле 1 июля.