Видео: В Израиле аварийно сел пассажирский самолет

, 16:51 Видео 357

Boeing 737-400 со 157 пассажирами благополучно приземлился в аэропорту Бен Гуриона с поврежденными шасси.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Twitter @Daniel_Dekhtyar, @Behind__News

В крупнейшем израильском аэропорту имени Бен Гуриона совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 737-400.

На борту лайнера находились 157 пассажиров. У самолета были повреждены шины левой стойки шасси. Куски резины были обнаружены на взлетно-посадочной полосе в немецком Кельне, откуда ранее вылетел борт.

В аэропорту Тель-Авива самолет встречали экстренных службы. Некоторое время лайнер кружил над морем, вырабатывая топливо, а затем благополучно приземлился. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии.

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