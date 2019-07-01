Видео: В Израиле аварийно сел пассажирский самолет

В крупнейшем израильском аэропорту имени Бен Гуриона совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 737-400.

На борту лайнера находились 157 пассажиров. У самолета были повреждены шины левой стойки шасси. Куски резины были обнаружены на взлетно-посадочной полосе в немецком Кельне, откуда ранее вылетел борт.

В аэропорту Тель-Авива самолет встречали экстренных службы. Некоторое время лайнер кружил над морем, вырабатывая топливо, а затем благополучно приземлился. Информация о пострадавших не поступала.

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