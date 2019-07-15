Фигуристка Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля без прав

Правоохранительные органы Удмуртии прекратили расследование в отношении 17-летней фигуристки Алины Загитовой, которую заподозрили в управлении автомобилем без прав, из-за истечения срока давности нарушения. В мае на своей странице в соцсети спортсменка опубликовала видео, на котором она водит машину. На момент публикации ролика олимпийской чемпионке было 16 лет, хотя минимальный возраст для получения водительских прав категории «В» в России — 18 лет.

« Административное расследование в отношение Алины Загитовой прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности », — цитирует ТАСС региональное МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Загитова хочет попробовать поработать моделью. При этом она уверена, что от фотосессий можно уставать не меньше, чем от спортивных тренировок.