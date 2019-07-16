«Ни полномочий, ни намерений» — Кремль не будет вмешиваться в выборы в Мосгордуму

, 15:12 Интервью 38

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента следит за ходом кампании по выборам в столичный парламент.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com , Пятый канал

В Кремле следят за ходом выборов в Московскую городскую думу, но не намерены вмешиваться в выборный процесс. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит, какие решения принимаются. В целом это вопрос избиркома. И здесь Кремль не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию», — заявил Песков.

Он отметил, что выборы в Москве всегда проходили на «достаточно высоких стандартах». По его словам, обсуждать вопрос целесообразности сбора подписей для регистрации кандидатов следует не в разгар компании, а уже после выборов. Тем, кому было отказано в регистрации по якобы надуманным предлогам, Песков рекомендовал обращаться в суд.

«Если будут жалобы, всегда можно прибегнуть к судебной практике, и, уже ориентируясь на суд, можно делать какие-то выводы. Пока все выводы являются какими-то рассуждениями», — сказал спикер Кремля.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о намерении Александра Беглова участвовать в дебатах перед выборами губернатора Петербурга.

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