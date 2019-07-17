На пост председателя Еврокомиссии впервые выбрана женщина

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С новой должностью поздравляют министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

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Фото, видео : Marijan Murat/dpa/ТАСС

На пост председателя Еврокомиссии впервые назначена женщина. По итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля, на эту должность утверждена министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно результатам, которые представила «Экономика сегодня», ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента. Против высказались 327, еще 22 человека воздержались. При этом для избрания на пост требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.

Официально в свои полномочия фон дер Ляйен вступит только 1 ноября 2019 года, после того, как истечет срок пребывания на посту руководителя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас уже поздравили главу военного ведомства с избранием на новую должность. Власти выразили убеждение, что Урсула фон дер Ляйен отлично справится с новыми обязанностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, китайские ракеты могут представлять угрозу для России.

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