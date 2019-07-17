Звезда «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно прооперирован

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Заслуженный артист России был госпитализирован в одну из петербургских больниц.

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известный российский актер, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно госпитализирован в одно их петербургских медицинских учреждений. По информации 5-tv.ru, у заслуженного артиста России возникли проблемы с сердцем. В связи с чем артист был прооперирован. Сообщается, что сейчас звезда кино чувствует себя удовлетворительно. Подробности выясняются.

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