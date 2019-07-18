Видео: Дональд Трамп высмеял голосование Конгресса по импичменту

Дональд Трамп останется президентом. Конгресс США заблокировал процедуру его импичмента. Инициативу выдвинул сенатор от штата Техас Эл Грин в качестве ответа на оскорбительные, по его мнению, высказывания Трампа в адрес четырех женщин-конгрессменов. Американский лидер призвал их вернуться на историческую родину. Эти его слова многие депутаты сочли расистскими.
Однако, против резолюции по отстранению Трампа от должности главы государства, проголосовало абсолютное большинство конгрессменов. «За» высказались 95 депутатов и один — воздержался. Сам Дональд Трамп, комментируя результаты голосования, назвал инициативу «самым смешным проектом» в своей жизни.
Яркие высказывания президента США, бывает, вводят американцев в полный ступор. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера.