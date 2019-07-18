Видео: Дональд Трамп высмеял голосование Конгресса по импичменту

, 7:29 Эфирная новость 20

Президент США прокомментировал очередную попытку демократов досрочно отправить его в отставку, назвав голосование в Палате представителей Конгресса «самым смешным проектом» в своей жизни.

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Фото, видео : Zuma\TASS, 5-tv.ru

Дональд Трамп останется президентом. Конгресс США заблокировал процедуру его импичмента. Инициативу выдвинул сенатор от штата Техас Эл Грин в качестве ответа на оскорбительные, по его мнению, высказывания Трампа в адрес четырех женщин-конгрессменов. Американский лидер призвал их вернуться на историческую родину. Эти его слова многие депутаты сочли расистскими.

«Дональд Трамп посеял раздор в народе Соединенных Штатов и продемонстрировал, что не годится на пост президента. Своими действиями он подорвал оказанное ему, как главе государства, доверие и нанес серьезный вред обществу. Поэтому Дональд Трамп не может быть президентом», — прозвучало перед голосованием.

Однако, против резолюции по отстранению Трампа от должности главы государства, проголосовало абсолютное большинство конгрессменов. «За» высказались 95 депутатов и один — воздержался. Сам Дональд Трамп, комментируя результаты голосования, назвал инициативу «самым смешным проектом» в своей жизни.

Яркие высказывания президента США, бывает, вводят американцев в полный ступор. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера.

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