В Одессе погиб экс-участник «Дом-2»

В Одессе погиб экс-участник телевизионного проекта «Дом-2» украинский телеведущий Евгений Щербаков. Тело молодого человека было найдено в среду, 17 июля, многоэтажного дома, в котором он снимал квартиру — ЖК «Шестая жемчужина» Приморского района. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Одесской области Любовь Гордиевскую.

По версии следствия, телеведущий упал с 17 этажа здания. В связи с тем, что признаков насильственной смерти не обнаружено, следователи полагают, что трагедия могла произойти случайно. Поэтому уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Евгению Щербакову было 29 лет.