На Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге, где вечером в пятницу, 19 июля, было неожиданно прекращено движение электричек и скопилась толпа пассажиров, ничего конкретного желающим уехать не сообщают.

Александр, который оказался в числе ожидающих поезда на Балтийском вокзале, рассказал 5-tv.ru, что, по слухам, сломался поезд на станции «Броневая», однако по громкой связи пассажирам ничего не сообщали. Поезда не ходят в обоих направлениях — не отправляются и не прибывают. Желающим сдать билет и поехать другим видом транспорта отказывают и говорят подойти в кассу позже.

Другой пассажир — Олег, который застрял в электричке как раз на станции «Броневая», рассказал, что ничего конкретного по громкой связи машинист не объявил. Люди остаются в электричке, поскольку рядом находится только кольцевая автодорога и как и куда оттуда выбираться — не понятно.

«После „Ленинского проспекта“ начали замедлять ход, поезд медленно ехал. Приехали на „Броневую“, машинист объявил, что по техническим причинам поезд дальше не пойдет, отправление поезда невозможно, когда отправится — неизвестно. Потом через несколько минут объявил, что „Балтика“ не принимает, по каким причинам — не известно. Стоит электричка, люди какие-то сидят, какие-то выходят. Горят семафоры красные во все стороны, ездят тягачи дизельные, никто ничего не знает», — рассказал Олег.

Анастасия, которая находилась в том самом сломавшемся поезде, сообщила, что электричка проехала от Балтийского вокзала всего минут десять и остановилась.

«Поезд наш сломался. Минут 50 сидели в поезде. Сейчас нас привезли на станцию Броневая, ждем другой вагон, другой поезд, который должен нас всех забрать и отвезти дальше», — сообщила Анастасия.

По ее словам, пассажирам сообщили, что под одним из вагонов лопнула какая-то трубка. Сейчас сломавшийся состав уже оттащили. С минуты на минуту люди на платформе, а это около 200 человек, ожидают нового поезда.

Никаких официальных сообщений о случившемся пока не поступало. Известно лишь, что проверку проводит транспортная полиция. Она же обеспечивает охрану общественного порядка и безопасность вокзале и перронах.

К моменту публикации материала стали известны подробности произошедшего. Как сообщает паблик «Мегаполис — СПб», произошло задымление во втором вагоне электрички на Ивангород. Электричество отключилось и дальше движение продолжилось на дизеле, но до вокзала поезд не дотянул и встал недалеко от станции «Броневая».

В настоящее время движение полностью восстановлено.

Ранее 5-tv.ru что об коллапсе на Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге в соцсетях сообщили пассажиры.