Бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова обручилась с греческим миллиардером

Третья бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова собирается замуж за греческого миллионера Ставроса Ниархоса III. Об этом сообщает интернет-портал Page Six со ссылкой на свои источники. По их информации, помолвка состоялась на вечеринке прошлом месяце на вечеринке по случаю 38-го дня рождения Дарьи, однако пара решила хранить это событие в тайне от прессы.

«Пара должна пожениться в этом году. Они все еще обсуждают детали», — приводит издание слова инсайдера.

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О том, что давние друзья Дарья Жукова и Ставрос Ниархос стали проводить вместе много времени, Рage Six еще в 2017 году — спустя несколько месяцев после развода Жуковой с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

С бывшим мужем у Дарьи сохранились теплые отношения. Год назад даже ходили слухи, что пара вновь воссоединилась. Из видели вместе в Большом театре, а позже стало известно, что Абрамович строит для Дарьи роскошный особняк в Нью-Йорке.