В Омске выгуляли слона и устроили ему SPA

Жители Омска сегодня повстречали слона. Пятитонное животное по имени Тич — артистка цирка.

Обладая солидными параметрами, на арене она ухитряется демонстрировать чудеса изящества: делает гимнастическую стойку и даже вытягивается в «ласточку». А еще танцует твист.

Однако показывать свои умения прохожим Тич не стала: нагрузки требуют отдыха. Поэтому не спеша прогулялась по улицам, пожевала траву и приняла душ из шланга — чем очень порадовала не ожидавших встретить экзотическое животное людей. Особый восторг Тич вызвала у детей.