Правительство РФ приравняло электронные сигареты к обычным

Правительство России поддержало законодательную инициативу, которая подразумевает приравнивание электронных сигарет к обычным. Об этом в понедельник, 22 июля, заявили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что «отзыв правительства не несет критического характера и не вносит в законопроект радикальных изменение». Одобрение позволит продолжить обсуждение законопроекта в Госдуме РФ и дальнейшую работу над ним.

Потребители электронных сигарет, в случае принятия вышеуказанных поправок в антитабачное законодательство, не смогут употреблять их на отдельных территориях, где ранее было запрещено курение. Также на них распространится штраф в размере от 500 до 1500 рублей за курение на этих территориях и до 3000 рублей — на детских площадках.

Минздрав уверен, что употребление электронных сигарет втягивает в никотиновую зависимость новых людей. Кроме того, электронные сигареты содержат ряд других опасных для здоровья продуктов, а их меньшая вредность в отличие от сигарет не было научно доказано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предложение Минздрава нашло одобрение в комиссии по профилактике правонарушений российского правительства.