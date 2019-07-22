Работники лагеря, где при пожаре погиб ребенок, поздно вызвали спасателей

Сотрудники турбазы в Хабаровском крае, где произошел пожар 22 июля, пытались сами тушить возгорание и слишком поздно вызвали спасателей. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из-за промедления работников базы «Холдоми», огонь распространился на большую территорию и справиться самостоятельно уже не удалось. Сгорели 20 палаток из 26. В результате ЧП погиб ребенок, еще четверо детей получили травмы.

В соцсетях опубликовали кадры, предшествовавшие трагедии. На них видно, что в лагере развели большой костер, вокруг которого расположились дети.

На место происшествия, по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, направлена бригада ведущих реаниматологов. Решается вопрос о транспортабельности пострадавших.

Родители, в свою очередь, спешно забирают детей из лагеря. В настоящий момент домой поехали по меньшей мере 80 человек.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.