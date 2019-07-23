Репортаж: в Пскове отмечают 75-летие со дня освобождения города от фашистов

Героическая дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад был освобожден Псков. Три долгих года его жители провели в немецкой оккупации — фашистские захватчики называли город «ключом к парадным дверям Ленинграда» и «воротами в Прибалтику» и считали древнерусский город чуть ли не своей провинцией.

Все замыслы немцев рухнули 23 июля 1944-го года.

Сохранились уникальные документальные кадры освобождения Псковской земли. И еще живы немногие свидетели тех героических событий.

Хроника военных дней в репортаже Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска.