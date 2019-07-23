Репортаж: в Пскове отмечают 75-летие со дня освобождения города от фашистов

, 8:02 Эфирная новость 34

Немецкие оккупанты считали древнерусский город чуть ли не своей провинцией. Их планы рухнули 23 июля 1944 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Смирнов Владимир, Пятый канал

Героическая дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад был освобожден Псков. Три долгих года его жители провели в немецкой оккупации — фашистские захватчики называли город «ключом к парадным дверям Ленинграда» и «воротами в Прибалтику» и считали древнерусский город чуть ли не своей провинцией.

Все замыслы немцев рухнули 23 июля 1944-го года.

Сохранились уникальные документальные кадры освобождения Псковской земли. И еще живы немногие свидетели тех героических событий.

Хроника военных дней в репортаже Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска.

+16° Днём +24°
Ночью +13°
62.98
0.11 70.65
-0.14
Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Последние новости

8:25
«Побыть царем»: Обзор ресторанов и кафе величественного Петергофа
8:24
Репортаж: как в Петербурге придумали бороться с руферами-экскурсоводами
8:13
В стиле 90-х: Бузова запела новую песню и пустилась в пляс — видео
8:02
Репортаж: в Пскове отмечают 75-летие со дня освобождения города от фашистов
7:44
Стало известно о дурном поступке сына по отношению к принцессе Диане
7:41
23 июля — Всемирный день китов и дельфинов

Сейчас читают

Фанаты удивлены: Игорь Крутой выглядит моложе 38-летнего сына — фото
Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю
И не скажешь, что 69! Нагая Бабкина в ванне произвела фурор в сети — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги