Репортаж: в Пскове отмечают 75-летие со дня освобождения города от фашистов

Героическая дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад был освобожден Псков. Три долгих года его жители провели в немецкой оккупации — фашистские захватчики называли город «ключом к парадным дверям Ленинграда» и «воротами в Прибалтику» и считали древнерусский город чуть ли не своей провинцией.
Все замыслы немцев рухнули 23 июля 1944-го года.
Сохранились уникальные документальные кадры освобождения Псковской земли. И еще живы немногие свидетели тех героических событий.
Хроника военных дней в репортаже Ивана Уварова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Минска.