Град и шквалистый ветер: непогода надвигается сразу на несколько регионов России

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС, в регионе ожидаются град, грозы и шквалистый ветер. Непогоду ждут и на Урале. Причем это будет уже не первый удар стихии. Екатеринбург до сих пор приходит в себя после урагана, который бушевал два дня назад. Тогда отменяли авиарейсы, дорожное движение в городе было парализовано — из-за затопленных улиц и поваленных деревьев.

Как раз Верховный суд разъяснил, кто несет ответственность за ущерб, нанесенный разгулом стихии. Например, если в результате урагана поваленное дерево повредило ваш автомобиль. Понятно, что, в первую очередь, искать ответа надо в управляющей компании. Даже если накануне МЧС прислало вам прогноз об ухудшении погоды, это не снимает ответственности с коммунальных служб, которые должны контролировать состояние зеленых насаждений.

Проще говоря, если на вашу машину упало дерево, а управляющая компания своей вины в этом не признает, необходимо привлечь экспертов, которые оценят состояние дерева и причину его повреждения. Дальше — суд. Добавлю, что компания может доказать свою невиновность и тогда оплачивать ремонт вашего автомобиля не должна.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что упавшее из-за ураганного ветра дерево в Москве повредило пять машин и газовую трубу.