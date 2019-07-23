Град и шквалистый ветер: непогода надвигается сразу на несколько регионов России

, 19:57 Эфирная новость 40

Это уже не первый удар стихии для Урала, а в Крыму готовятся к шторму.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Дмитрий Паршин

Тема:
Погода 3904

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС, в регионе ожидаются град, грозы и шквалистый ветер. Непогоду ждут и на Урале. Причем это будет уже не первый удар стихии. Екатеринбург до сих пор приходит в себя после урагана, который бушевал два дня назад. Тогда отменяли авиарейсы, дорожное движение в городе было парализовано — из-за затопленных улиц и поваленных деревьев.

Как раз Верховный суд разъяснил, кто несет ответственность за ущерб, нанесенный разгулом стихии. Например, если в результате урагана поваленное дерево повредило ваш автомобиль. Понятно, что, в первую очередь, искать ответа надо в управляющей компании. Даже если накануне МЧС прислало вам прогноз об ухудшении погоды, это не снимает ответственности с коммунальных служб, которые должны контролировать состояние зеленых насаждений.

Проще говоря, если на вашу машину упало дерево, а управляющая компания своей вины в этом не признает, необходимо привлечь экспертов, которые оценят состояние дерева и причину его повреждения. Дальше — суд. Добавлю, что компания может доказать свою невиновность и тогда оплачивать ремонт вашего автомобиля не должна.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что упавшее из-за ураганного ветра дерево в Москве повредило пять машин и газовую трубу.

Тема:
Погода 3904
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