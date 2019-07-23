Британцы обреченно шутят о русском следе в избрании Бориса Джонсона

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Поданные Соединенного Королевства выплескивают в соцсетях свои эмоции по поводу будущего премьер-министра.

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Фото, видео : Twitter @Ibzzzzz7, @Vanarama

Не успел лидер британской Консервативной партии и будущий премьер-министр страны Борис Джонсон осознать свою победу, как уже стал объектом насмешек, в первую очередь поданных Соединенного Королевства. Британцы соревнуются между собой в остроумии, выкладывая в соцсети всевозможные мемы, шутки, фото, на которых Джонсон выглядит как минимум нелепо.

Некоторые интернет-пользователи сокрушаются, за что же стране достался такой премьер. Например, его ставят в один ряд с американским президентом Дональдом Трампом за схожесть причесок, а кому-то эта «парочка» напомнила голливудскую комедию «Тупой, еще тупее».

Twitter @iAm_Sangam

Другой вопрошает: «Можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что Россия не вмешивалась в британские выборы, и что это не она обеспечила Борису Джонсону победу?»

Twitter @YouGiveMeFever7

А некоторые энтузиасты уже смонтировали видеоролик, в котором Джонсон летит на Даунинг стрит, 10.

Twitter @Vanarama

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе Бориса Джонсона на выборах лидера Консервативной партии, что автоматически делает его премьер-министром Великобритании.

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