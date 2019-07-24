Робот «Федор» завел страничку в Twitter

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Робот «Федор», которого должны отправить на Международную космическую станцию, попросил изменить свое имя и стал называться Skybot F-850.

Фото : robo-sapiens.ru

Робот Федор, который сейчас готовится к полету на МКС завел свой аккаунт в Twitter. В нем он обращается к своим подписчикам и рассказывает об устройстве космического корабля.

«Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус „Энергии“. Здесь интересно», — сказано в одном из постов аккаунта во вторник, 23 июля.

Полет робота в космос запланирован на август этого года.

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Он станет первым нефантастическим андроидом помогающим людям на орбите. Для более легкого общения с экипажем ученые научили его говорить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский робот Федор единственный андроид, сумевший сесть на шпагат.

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