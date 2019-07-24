Робот «Федор» завел страничку в Twitter

Робот Федор, который сейчас готовится к полету на МКС завел свой аккаунт в Twitter. В нем он обращается к своим подписчикам и рассказывает об устройстве космического корабля.

«Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус „Энергии“. Здесь интересно», — сказано в одном из постов аккаунта во вторник, 23 июля.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

Полет робота в космос запланирован на август этого года.

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Он станет первым нефантастическим андроидом помогающим людям на орбите. Для более легкого общения с экипажем ученые научили его говорить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский робот Федор единственный андроид, сумевший сесть на шпагат.