Дональд Трамп: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией»

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Президент США заявил, что демократы и расследование спецпрокурора Мюллера наносят Америке вред.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS

Дональд Трамп уверен, что у США нет причин не ладить с Россией, равно как и с другими странами. Об этом американский президент заявил в пятницу, 26 июля, на встрече с журналистами в Белом доме. Он в очередной раз раскритиковал демократов и итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве Москвы в процесс выборов в Соединенных Штатах. По словам Трампа, мир смеется над ними и это «чрезвычайно плохо» для страны и ее отношений как с Россией, так и с другими государствами.

«Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — цитирует Трампа ФАН.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп уже говорил в интервью FoxNews, что лживая «охота на ведьм» спецпрокурора Мюллера подпортила отношения с Москвой.

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