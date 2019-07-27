Дональд Трамп: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией»

Дональд Трамп уверен, что у США нет причин не ладить с Россией, равно как и с другими странами. Об этом американский президент заявил в пятницу, 26 июля, на встрече с журналистами в Белом доме. Он в очередной раз раскритиковал демократов и итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве Москвы в процесс выборов в Соединенных Штатах. По словам Трампа, мир смеется над ними и это «чрезвычайно плохо» для страны и ее отношений как с Россией, так и с другими государствами.

«Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — цитирует Трампа ФАН.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп уже говорил в интервью FoxNews, что лживая «охота на ведьм» спецпрокурора Мюллера подпортила отношения с Москвой.