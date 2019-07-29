Фото: В Индии родился ребенок-русалка

Ребенок с сиреномелией (синдром русалки — Прим.ред.) родился у 22-летней матери в индийском округе Лакхимпур-Кхери, сообщает The Times of India. Младенец неопределенного пола появился на свет со сросшимися ногами.

Несмотря на то, что роды прошли нормально, состояние ребенка было тяжелым. В силу врожденной аномалии он был очень слабым и скончался в течение часа с момента появления на свет.

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Издание отмечает, что аналогичный случай был зарегистрирован в Махараштре в мае 2018. Тогда новорожденный умер в течение нескольких минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии родился ребенок с братом-близнецом в животе.