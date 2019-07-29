Фото: В Индии родился ребенок-русалка

, 14:50 Фото 6 083

Младенец в силу врожденной аномалии оказался очень слабым и скончался в течение часа после появления на свет.

Фото : Global Look Press / Whitehotpix

Ребенок с сиреномелией (синдром русалки — Прим.ред.) родился у 22-летней матери в индийском округе Лакхимпур-Кхери, сообщает The Times of India. Младенец неопределенного пола появился на свет со сросшимися ногами.

Несмотря на то, что роды прошли нормально, состояние ребенка было тяжелым. В силу врожденной аномалии он был очень слабым и скончался в течение часа с момента появления на свет.

toi.in\7xKrUZ

Издание отмечает, что аналогичный случай был зарегистрирован в Махараштре в мае 2018. Тогда новорожденный умер в течение нескольких минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии родился ребенок с братом-близнецом в животе.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +8°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

16:17
«Что ж вы за дебилы?»: Соратник Зеленского об идее отменить День Победы
15:53
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области
15:46
Почему сестра Жанны Фриске разводится с мужем после семи лет брака?
15:38
Видео: Альпинист из России пропал в горах Киргизии
15:27
Maruv шантажирует фанат, ограбивший певицу после концерта в Москве
15:20
Звезда «Притяжения» Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум

Сейчас читают

Видео: Лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву
Фото: В Индии родился ребенок-русалка
Фото: Во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги