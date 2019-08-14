Зверев на страже Байкала. Как стилист пытается защищать природу родного края?

Instagram Сергея Зверева сейчас наполовину состоит из призывов спасти Байкал. 4 марта 2019 года он даже вышел на Красную площадь с одиночным пикетом, выступив против строительства завода на берегу озера. Так Зверев защищает родные края — певец родился в Култуке под Иркутском.

Сергей Зверев буквально заполонил сеть фотографиями с пикета, а в Instagram рассказал о петиции. Прошение собрало более миллиона подписей. Активисты отмечают, что под угрозой не только Байкал, но и 40 редких видов растений и животных.

27 марта Кировский районный суд Иркутска остановил постройку. Строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук началось в январе 2019 года, а завершение планировалось в 2021-м.

Тем не менее история не закончилась. Тверской суд Москвы посчитал, что певец нарушил запрет об акциях вблизи Кремля и правила пикетирования: 13 мая оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Сам Зверев не согласился с таким решением:

«Полиция проходила и люди — все улыбались. Очень много несостыковок. Нормы, где стоять, никто не определил, никто о них не знает».



Instagram @zverevsuperstar

Позднее штраф уменьшили до десяти тысяч. Впрочем, это не последний пикет Сергея Зверева. 25 мая он вышел с плакатом «Спаси Байкал» на престижной музыкальной премии.

«Это мужественный поступок Сергея Зверева. Сергей, спасибо тебе за твою честность», — похвалили его ведущие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 25 Май 2019 в 9:48 PDT

Певца поддержали рэпер Птаха, ревизор Елена Летучая, актер Антон Макарский и певица Сати Казанова.

16 июля певец приехал в родные края и показал, что творится на берегу Байкала:

«Кто это будет за собой убирать? Вы отдохнули, а дальше что? Земляки, ну это вообще не дело!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 15 Июл 2019 в 6:56 PDT

В последнее время Сергей Зверев серьезно обеспокоен бушующими в Сибири лесными пожарами, которые также несут серьезную угрозу озеру Байкал. В социальных сетях он призывает обратить на эту проблему максимальное внимание.

Зверев призывает спасти сибирские леса от огня. Instagram @zverevsuperstar

Кстати, правда ли, что он гей? Почему сын ушел в монастырь? Кто протолкнул парикмахера в шоу-бизнес? Если вам интересно, прочитайте короткую биографию Сергея Зверева.