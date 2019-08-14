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Зверев на страже Байкала. Как стилист пытается защищать природу родного края?

, 14:17 Видео 1 000

На пути к экологической чистоте Сергея Зверева не останавливает даже суд: весной шоумена оштрафовали за одиночный пикет у стен Кремля.

Фото : www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Serguei Fomine

Instagram сейчас наполовину состоит из призывов спасти Байкал. 4 марта 2019 года он даже вышел на Красную площадь с одиночным пикетом, выступив против строительства завода на берегу озера. Так Зверев защищает родные края — певец родился в Култуке под Иркутском.

Сергей Зверев буквально заполонил сеть фотографиями с пикета, а в Instagram рассказал о петиции. Прошение собрало более миллиона подписей. Активисты отмечают, что под угрозой не только Байкал, но и 40 редких видов растений и животных.

27 марта Кировский районный суд Иркутска остановил постройку. Строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук началось в январе 2019 года, а завершение планировалось в 2021-м.

Тем не менее история не закончилась. Тверской суд Москвы посчитал, что певец нарушил запрет об акциях вблизи Кремля и правила пикетирования: 13 мая оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Сам Зверев не согласился с таким решением:

«Полиция проходила и люди — все улыбались. Очень много несостыковок. Нормы, где стоять, никто не определил, никто о них не знает».


Instagram @zverevsuperstar

Позднее штраф уменьшили до десяти тысяч. Впрочем, это не последний пикет Сергея Зверева. 25 мая он вышел с плакатом «Спаси Байкал» на престижной музыкальной премии.

«Это мужественный поступок Сергея Зверева. Сергей, спасибо тебе за твою честность», — похвалили его ведущие.

 
 
 
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Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)

Певца поддержали рэпер Птаха, ревизор Елена Летучая, актер Антон Макарский и певица Сати Казанова.

16 июля певец приехал в родные края и показал, что творится на берегу Байкала:

«Кто это будет за собой убирать? Вы отдохнули, а дальше что? Земляки, ну это вообще не дело!»

 
 
 
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Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)

В последнее время Сергей Зверев серьезно обеспокоен бушующими в Сибири лесными пожарами, которые также несут серьезную угрозу озеру Байкал. В социальных сетях он призывает обратить на эту проблему максимальное внимание.

Сергей Зверев призывает спасти сибирские леса от огняЗверев призывает спасти сибирские леса от огня. Instagram @zverevsuperstar

Кстати, правда ли, что он гей? Почему сын ушел в монастырь? Кто протолкнул парикмахера в шоу-бизнес? Если вам интересно, прочитайте короткую биографию .

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