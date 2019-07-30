«Мы не дрались!»: Глава МИД Украины опроверг ссору с Сергеем Лавровым

В июле 2019-го в ряде украинских СМИ появилась информация о ссоре между Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым 3 марта 2016-го в Париже в ходе встречи в «нормандском формате». Глава МИД Украины опроверг слухи о том, что поссорился с министром иностранных дел России, сообщают Известия.

По словам Климкина, встреча действительно была очень эмоциональной, но до реальной ссоры они не дошли.

«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги» ,— рассказал политик в интервью «Укринформ».

Незадолго до этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча глав нормандских стран возможно состоится и в этом году. До этого лидеры стран «нормандской четверки» устраивали встречи пять раз. Две первых прошли в 2014-м, далее две в 2015-м и одна в 2016-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном введении новых санкций США против России.