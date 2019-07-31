Актриса Анна Банщикова рассказала, как чуть не попала в тюрьму в Греции

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Детективная история из серии «грехи юности» произошла со звездой, когда она приехала отдыхать к прабабушке еще в студенческие годы.

Фото : Instagram @banshikova_anna

Российская актриса театра и кино Анна Банщикова едва не попала в тюрьму в Греции 25 лет назад, рассказала она в откровенном интервью 7Дней.ру.

Все произошло во время ее первого путешествия в Европу. Тогда Анна только поступила в театральный институт, и дедушка решил отправить ее в Грецию, где жила прабабушка будущей актрисы.

«Это был мой первый вояж в Грецию 25 лет назад. До сих пор у меня мурашки по спине, когда вспоминаю…» — рассказала она.

Банщикова решила взять с собой своего молодого человека Константина. В «историю» они так сказать влипли вместе.

«Я по­ехала со своим парнем Костей. Он тоже был студент, так что денег у нас было совсем мало. А попросить у прабабушки мне было очень стыдно», — продолжила актриса.

Все случилось в ресторане. У пары практически не было денег, и они поняли, что по счету расплатиться не получится. Анна и Сергей решили сбежать, но греческая полиция настигла их через несколько минут.

«Договорились, что выйдем по очереди, и один за другим тихонько слиняли. Нам повезло, никто нас не остановил! Потом встретились за углом ресторана. Стоим, ржем. И вдруг к нам подходят трое полицейских — шикарных, красивых, как античные боги! Оказывается, в ресторане быстро просекли, что мы — неплатежеспособные. Официанты за нами наблюдали и сразу послали по нашему следу полицию. Нас взяли под белы ручки и отвели в участок», — откровенно рассказала Банщикова.

Полицейские изрядно помучили арестованных русских туристов допросами, но сжалились и решили отпустить.

«Мы с Костей так смешно и жалко выглядели, что полицейские нас пожалели. Старший картинно погрозил нам пальцем и отпустил», — закончила рассказ Анна.

Сейчас актриса также находится в путешествии. Она одновременно отдыхает и снимается в сериале «Ищейка» в Геленджике. Компанию ей составляют ее трое детей — Александр, Михаил и Мария.

Instagram @banshikova_anna

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