Найдены бактерии, помогающие бороться с лишним весом

Ученые из Юты выявили класс кишечных бактерий, которые блокируют всасывание жира в кишечник. Микроорганизмы носят научное название Clostridia и являются частью естественной кишечной экосистемы млекопитающих.

Оказалось, что число этих бактерий в организме напрямую связано со склонностью к ожирению. В ходе экспериментов над мышами, ученые обнаружили, что без клостридий они не могут оставаться такими же стройными и подтянутыми.

« Эксперименты на мышах показали, что у грызунов с ослабленным иммунитетом, а также у старых и больных особей уменьшается доля клостридий в кишечном микробиоме» , — пояснили биологи из Университета штата Юта.

Ученые уже начали строить планы и перспективы по внедрению открытия в новые медицинские технологии по похудению.

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