Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов представил предвыборную программу

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 2 августа, представил свою предвыборную программу. Концептуальный документ, опубликованный на его официальном сайте, содержит четыре ключевых тезиса: «комфортный город», «социальный город», «умный город» и «открытый город» .

Беглов объяснил, почему считает своим долгом обеспечить процветание города на Неве.

« Для меня Санкт-Петербург — это не просто лучший город. Здесь мой дом. Здесь живут близкие мне люди. Здесь сосредоточено все, что для меня дорого. Этому городу я обязан очень многим, если не всем », — пояснил он.

Кандидат в губернаторы отмечает, что Северная столица является одним из красивейших городов мира, памятником под открытым небом, но вместе с тем, им нужно не только любоваться — в нем должно быть комфортно жить .

На посту градоначальника Беглов намерен превратить Петербург в «комфортный город», а именно обеспечить развитие транспортной инфраструктуры. Сюда относится и открытие новых станций метро, и поэтапное обновление подвижного состава общественного транспорта, и развитие железнодорожного узла Петербурга и многое другое.

В планах Беглова также сделать из Петербурга «социальный город», а именно обеспечить доступность квалифицированной врачебной помощи — это переход поликлиник на новые стандарты обслуживания, повышение роста продолжительности жизни петербуржцев до 78 лет к 2024 году, закупка современного медицинского оборудования.

Создание «умного города» в программе Беглова подразумевает удвоение до одного триллиона рублей городского бюджета для того, чтобы уровень жизни петербуржцев неуклонно повышался. Для этого предлагается задействовать туристический потенциал, оказывать поддержку реальному сектору экономики, привлекать новых налогоплательщиков и инвесторов, а также развивать науку и современные отрасли с помощью научных центров петербургских университетов.

Концепция «открытого города» предполагает полноценное обсуждение с жителями текущего и будущего развития города. Беглов уверен, что петербуржцы имеют право сами определять, на что и когда власть будет расходовать бюджетные деньги.

Владимир Путин 3 октября 2018 года назначил Александра Беглова, который являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, на должность врио губернатора Санкт-Петербурга.

29 июня 2019 года Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на предстоящих губернаторских выборах.

Выборы главы города на Неве пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Срок полномочий губернатора Петербурга — пять лет.