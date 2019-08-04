Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Известный шансонье скончался в возрасте 84 лет 4 августа. Обстоятельства выясняются.
Умер Вилли Токарев
На 85-м году скончался известный российский певец.
Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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