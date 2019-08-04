Умер Вилли Токарев

, 15:40 1 023

На 85-м году скончался известный российский певец.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Известный шансонье скончался в возрасте 84 лет 4 августа. Обстоятельства выясняются.

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