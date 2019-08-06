Названы победители олимпиады «Я — профессионал» — видео

, 11:39 Эфирная новость 37

Из десятков тысяч студентов, принявших участие во Всероссийской олимпиаде, победителями стали 117 человек.

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Фото, видео : yandex.ru/profi, 5-tv.ru

«Я — профессионал». Так с полной уверенностью могут говорить о себе победители Всероссийской олимпиады с одноименным названием. Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей».

В этом году участниками конкурса молодых ученых были десятки тысяч студентов со всей страны. Но лишь 117 стали победителями, доказав строгому жюри, что действительно могут считаться профессионалами. Одна из них — студентка-биолог из Петербурга Валерия Сапарова. Настоящей наградой за первое место в олимпиаде стало приглашение на работу в крупную компанию, о чем до соревнования она и мечтать не могла.

«На данный момент я только начала работу в компании, я работаю только месяц с небольшим. Пока сложно говорить о том что будет дальше. Пока хочется освоиться на данном месте работы», — говорит победитель конкурса «Я — профессионал» Валерия Сапарова.

Олимпиада «Я — профессионал» проводилась в нашей стране уже во второй раз. Следующий смотр мастерства молодых ученых стартует в сентябре.

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