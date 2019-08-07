Зеленский упорно твердит о «возвращении» Крыма — видео

, 18:55 Видео 19

В ходе первого официального визита в Турцию лидер Незалежной вновь пообещал «вернуть» полуостров Киеву.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ZEUS, YouTube @112 Украина

Президент Незалежной Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернется» в состав Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции во время своего первого официального визита в Турцию, куда Зеленский «прихватил» и лидера экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафу Джемилева.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, и далее в его истории будут только счастливые праздники», — приводит его слова RT.

Украинский посол в Анкаре Андрей Сибиха разместил в Twitter фотографию, на которой радостный Зеленский вышагивает по ковровой дорожке от самолета вдоль турецкого почетного караула.

Twitter @Andrii Sybiha

Однако на родине этот визит восторга, мягко говоря, не вызвал. В соцсетях жители Незалежной негодуют на мове, но с использованием русского мата.

«Плавки приготовили? — Пляжный тур в разгаре, *****», — злорадствует один из пользователей.

«А что радостный такой? Четверо погибли в Донбассе! Хоть бы ***** попроще сделал!» — возмущается другой.

«Шаурма-ресторан-отель?», «На пляже кальян курить?» «Пляжи, спа, курорты», — порассуждали третьи над программой официального визита Зеленского.

Это не первое посещение Турции бывшим артистом за последнее время. Сразу после второго тура президентских выборов в конце апреля он вместе с семьей провел три дня в пятизвездочном отеле в Бодруме.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +8°
65.09
-0.11 72.89
-0.18
Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака

Последние новости

18:55
Зеленский упорно твердит о «возвращении» Крыма — видео
18:42
Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе отдыхают на яхте в Греции?
18:28
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
18:15
Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака
18:02
Эксперт раскритиковал новое исследование британских ученых о похмелье
17:52
Новости дня: Тарантино в России, убийца Михаила Круга и матч Краснодар — Порту

Сейчас читают

«Сумасшедшие деньги!» Сколько получает Цымбалюк-Романовская за съемки в ток-шоу?
Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников
«Побольше таких фото»: Сати Казанова поделилась снимком в ванне

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги