Президент Незалежной Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернется» в состав Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции во время своего первого официального визита в Турцию, куда Зеленский «прихватил» и лидера экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафу Джемилева.
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Украинский посол в Анкаре Андрей Сибиха разместил в Twitter фотографию, на которой радостный Зеленский вышагивает по ковровой дорожке от самолета вдоль турецкого почетного караула.
Однако на родине этот визит восторга, мягко говоря, не вызвал. В соцсетях жители Незалежной негодуют на мове, но с использованием русского мата.
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Это не первое посещение Турции бывшим артистом за последнее время. Сразу после второго тура президентских выборов в конце апреля он вместе с семьей провел три дня в пятизвездочном отеле в Бодруме.
* — запрещена в РФ.