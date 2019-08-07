Президент Незалежной Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернется» в состав Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции во время своего первого официального визита в Турцию, куда Зеленский «прихватил» и лидера экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафу Джемилева.

« Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, и далее в его истории будут только счастливые праздники », — приводит его слова RT.

Украинский посол в Анкаре Андрей Сибиха разместил в Twitter фотографию, на которой радостный Зеленский вышагивает по ковровой дорожке от самолета вдоль турецкого почетного караула.

Twitter @Andrii Sybiha

Однако на родине этот визит восторга, мягко говоря, не вызвал. В соцсетях жители Незалежной негодуют на мове, но с использованием русского мата.

« Плавки приготовили? — Пляжный тур в разгаре, ***** », — злорадствует один из пользователей.

« А что радостный такой? Четверо погибли в Донбассе! Хоть бы ***** попроще сделал! » — возмущается другой.

« Шаурма-ресторан-отель?», «На пляже кальян курить?» «Пляжи, спа, курорты », — порассуждали третьи над программой официального визита Зеленского.

Это не первое посещение Турции бывшим артистом за последнее время. Сразу после второго тура президентских выборов в конце апреля он вместе с семьей провел три дня в пятизвездочном отеле в Бодруме.

* — запрещена в РФ.