Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии возросло до 43 человек

В Киргизии прошла вторая волна спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева

Его подозревают в коррупции, узурпации власти и незаконном обогащении. Полицейские прибыли к резиденции бывшего президента несколько часов назад и хотели силой доставить его на допрос, но встретили решительный отпор сторонников.

По предварительным данным, в ходе столкновений пострадали более 40 человек. Есть сведения об одном погибшем.

В конце июня Парламент Киргизии проголосовал за лишение экс-президента неприкосновенности. Бывшему лидеру страны грозит пожизненный срок.

К слову, все обвинения в свой адрес он отрицает. Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совет безопасности Киргизии проведет экстренное заседание.