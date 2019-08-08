Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии возросло до 43 человек

, 1:12 Эфирная новость 32

Сообщается, что один из бойцов отряда специального назначения скончался от ранений, полученных в ходе спецоперации в селе Кой-Таш близ Бишкека.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Sputnik

В Киргизии прошла вторая волна спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева

Его подозревают в коррупции, узурпации власти и незаконном обогащении. Полицейские прибыли к резиденции бывшего президента несколько часов назад и хотели силой доставить его на допрос, но встретили решительный отпор сторонников.

По предварительным данным, в ходе столкновений пострадали более 40 человек. Есть сведения об одном погибшем.

В конце июня Парламент Киргизии проголосовал за лишение экс-президента неприкосновенности. Бывшему лидеру страны грозит пожизненный срок.

К слову, все обвинения в свой адрес он отрицает. Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совет безопасности Киргизии проведет экстренное заседание.

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