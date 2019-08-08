Два человека погибли при пожаре на военном объекте под Архангельском

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По предварительным данным, причиной ЧП стали сдетонировавшие боеприпасы. Также имеется информация, что перед возгоранием на судне Северного флота проводились ремонтные работы.

Фото : ТАСС/Халманова Ольга

Два человека погибли и еще не менее восьми пострадали в результате пожара в войсковой части в Северодвинске в Архангельской области. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По информации Интерфакса, причиной ЧП на военном объекте могли стать сдетонировавшие боеприпасы. Как, в свою очередь, сообщает ТАСС, на момент возгорания на судне Северного флота проводились ремонтные работы. Их выполняли гражданские лица. По оценкам экспертов, радиационный фон на месте ЧП в Северодвинске находится в норме. 5-tv.ru продолжает следить за развитием ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 15 пострадавших в результате пожара на военном объекте. Также очевидцы сообщал о взрывах, которые были слышны со стороны военной части.

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