Два человека погибли при пожаре на военном объекте под Архангельском

Два человека погибли и еще не менее восьми пострадали в результате пожара в войсковой части в Северодвинске в Архангельской области. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По информации Интерфакса, причиной ЧП на военном объекте могли стать сдетонировавшие боеприпасы. Как, в свою очередь, сообщает ТАСС, на момент возгорания на судне Северного флота проводились ремонтные работы. Их выполняли гражданские лица. По оценкам экспертов, радиационный фон на месте ЧП в Северодвинске находится в норме. 5-tv.ru продолжает следить за развитием ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 15 пострадавших в результате пожара на военном объекте. Также очевидцы сообщал о взрывах, которые были слышны со стороны военной части.