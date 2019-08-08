Названа предварительная причина пожара в войсковой части в Северодвинске

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Минобороны РФ озвучило официальную версию ЧП на военном объекте под Архангельском в четверг, 8 августа.

Фото : РИА Новости / Максим Блинов

Причиной пожара на военном объекте в Северодвинске в Архангельской области в четверг, 8 августа, является взрыв и возгорание изделия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве уточнили, что в результате ЧП два человека погибли и еще шесть получили ранения. Пострадавшие — представители Минобороны и предприятия-разработчика. Кроме того, ведомство подчеркивает, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу при пожаре в войсковой части не произошло. Радиационный фон находится в норме.

Сейчас на военный объект направлен вертолет с двумя бригадами медиков. По данным открытых источников, возле Неноксы, входящей в состав Северодвинска, находится ракетный полигон ВМФ России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предположительно, перед пожаром в войсковой части проводились ремонтные работы.

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Названа предварительная причина пожара в войсковой части в Северодвинске

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