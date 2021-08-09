День Пантелеймона Целителя: что можно и категорически нельзя делать 9 августа

Православные верующие вспоминают 9 августа одного из самых почитаемых святых — великомученика Пантелеймона Целителя. Он слывет основным покровителем тех, у кого есть проблемы со здоровьем, а потому молятся ему об исцелении болезней. Святой Пантелеймон также является небесным покровителем воинов, которые по долгу службы обязаны защищать гражданских людей.

Пантелеймон, родившийся в конце II века нашей эры в Никодимии — на территории современной Турции, помогал людям справляться с недугами, в частности, возвращая зрение слепым. Он быстро снискал славу среди простолюдинов. Однако завистники однажды доложили властям, отрицавшим христианство, о странном мужчине, просто так помогающем окружающим.

Пантелеймона схватили и пытали несколько дней, однако он не отрекся от веры и был казнен. После смерти его мощи были перевезены в Константинополь, а в настоящее время хранятся в одноименном монастыре на священной горе Афон.

Что нельзя делать 9 августа

В стародавние времена в этот день налагался строгий запрет на любую работу. В народе до сих пор верят, что любое начатое дело закончится неудачей. Несмотря на страду, особенно этот запрет касался полевых работ. Предки считали, что молния в этот день может спалить урожай, либо того, кто его собирает. Неслучайно они также называли этот день «Палий».

В то же время на Руси никогда не поощрялось безделье. В характерную для первой декады августа непогоду лучше прибраться дома.

Категорически в день Святого Пантелеймона нельзя проходить мимо чужой беды, ведь святой помогал всякому — и нищему в бедном районе, и преступнику в тюрьме. Считается, что в противном случае великомученик может покарать.

Что можно делать 9 августа

Сегодня — лучший день для сбора целебных трав и других полезных даров природы. Кроме того, повелось, что в это время капустные вилки наконец начинают формироваться, а потому оставшаяся прошлогодняя капуста использовалась как начинка для пирогов.

Также в этот день прихожане шли в церковь, чтобы освятить колосья, собранные с полей. Затем до следующего лета они хранились в доме.

Считается, что рожденные 9 августа обладают склонностью к целительству.

Приметы в день Пантелеймона-Целителя

Низко летают насекомые — к теплой погоде, пишет «Утро.ру»;

Если муравьи закрывают входы в муравейники, то скоро быть дождю;

Хорошо клюет рыба — к непогоде;

Если стрекозы и кузнечики высоко прыгают и стрекочут, то погода будет сухой и ясной.

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