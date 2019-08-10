Какой праздник отмечают 10 августа и что нельзя делать в этот день

Православные верующие чтят 10 августа память двух апостолов Иисус Христа — Прохора и Пармена.

Много лет назад в этот день из последователей Иисуса предстояло выбрать семь мужчин, которые следили бы за хозяйством и устранением любых бытовых проблем в общине учеников. Избранники должны были заниматься этим, чтобы проповедники Господа не отвлекались на мирскую суету и отдавали все силы богослужению. Благая участь пала на Прохора — любимца апостола Петра — и Пармена — распространителя христианства в Македонии.

Что нельзя делать в этот день:

Самое главное правило в день Прохора и Пармена — ничего не менять. Любая торговая операция, связанная с обменом — размен купюр, обмен одной вещи на другую и подобное — приведут к потере денежных средств, времени и энергии. В древние времена в этот день торговцы закрывали свои магазины, потому что верили — им грозят серьезные убытки в случае попытки обменять товар на деньги.

Что можно делать в этот день:

Издавна крестьяне начинали собирать в этот день урожай — копать картошку. 10 августа принято готовить любые блюда из популярного корнеплода: пюре, похлебку, жареную картошку с грибами, пирожки, шаньги с картофелем и другие яства.

Сегодня православные христиане стремятся уделить время молитве. Верующие просят в этот день о мире в семье, душевном спокойствии и благополучии всех родственников.

Ранее 5-tv.ru писал о великомученике Пантелеймоне-целителе.