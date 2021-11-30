Как уменьшить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний — эксперт

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Игорь Рязов
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на своей странице в Facebook рассказал о пользе физических нагрузок для организма.

Как уменьшить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний — эксперт

Фото: www.globallookpress.com /Jochen Tack, /leadersofrussia. ru, /firo Sportphoto/ JÜRGEN Fromme, /Georg Wendt

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на своей странице Facebook рассказал о пользе физических нагрузок. По словам кандидата медицинских наук, занятия физкультурой — «необходимая часть жизни каждого человека», а их недостаток может негативно отразиться на здоровье.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отсутствие активности является причиной порядка 6% смертей в мире.

«Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности», — отметил специалист.

Он добавил, что риск развития заболеваний можно сократить, если вовремя осознать необходимость занятий физкультурой. По словам Салагая, они помогают улучшить общее самочувствие, избавляют от депрессии, а также способствуют профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Заместитель министра здравоохранения пояснил, что физическую активность нельзя отождествлять с полноценными занятиями спортом. Для каждого возраста рекомендованы свои нагрузки, которые «ни в коем случае не должны быть травматичными».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что онколог назвал семь симптомов развития рака.

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