Как уменьшить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний — эксперт
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на своей странице в Facebook рассказал о пользе физических нагрузок для организма.
Фото: www.globallookpress.com /Jochen Tack, /leadersofrussia. ru, /firo Sportphoto/ JÜRGEN Fromme, /Georg Wendt
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на своей странице Facebook рассказал о пользе физических нагрузок. По словам кандидата медицинских наук, занятия физкультурой — «необходимая часть жизни каждого человека», а их недостаток может негативно отразиться на здоровье.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отсутствие активности является причиной порядка 6% смертей в мире.
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Он добавил, что риск развития заболеваний можно сократить, если вовремя осознать необходимость занятий физкультурой. По словам Салагая, они помогают улучшить общее самочувствие, избавляют от депрессии, а также способствуют профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Заместитель министра здравоохранения пояснил, что физическую активность нельзя отождествлять с полноценными занятиями спортом. Для каждого возраста рекомендованы свои нагрузки, которые «ни в коем случае не должны быть травматичными».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что онколог назвал семь симптомов развития рака.
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