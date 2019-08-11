  1. Пятый канал
  4. Как уменьшить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний — эксперт

Как уменьшить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний — эксперт

, 11:17 Видео 93

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на своей странице в Facebook рассказал о пользе физических нагрузок для организма.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com /Jochen Tack, /leadersofrussia. ru, /firo Sportphoto/ JÜRGEN Fromme, /Georg Wendt

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на своей странице Facebook в субботу, 10 августа, поздравил всех с Днем физкультурника и рассказал о пользе физических нагрузок. По словам кандидата медицинских наук, занятия физкультурой — «необходимая часть жизни каждого человека», а их недостаток может негативно отразиться на здоровье.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие активности является причиной порядка 6% смертей в мире.

«Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности», — отметил специалист.

Он добавил, что риск развития заболеваний можно сократить, если вовремя осознать необходимость занятий физкультурой. По словам Салагая, они помогают улучшить общее самочувствие, избавляют от депрессии, а также способствуют профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Заместитель министра здравоохранения пояснил, что физическую активность нельзя отождествлять с полноценными занятиями спортом. Для каждого возраста рекомендованы свои нагрузки, которые «ни в коем случае не должны быть травматичными».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах России болели меньше всего в 2018 году

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +11°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Последние новости

12:27
The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами
11:58
Видео: Тысячи верующих Петербурга отмечают Курбан-байрам
11:50
Водитель Tesla рассказал об «огненном» ДТП на МКАДе — видео
11:29
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве — видео
11:17
Как уменьшить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний — эксперт
10:59
Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Сейчас читают

«Парад вранья»: Почему Дарья Пынзарь не ходит на светские вечеринки — видео
Сколько Настя Ивлеева и Юрий Дудь зарабатывают на YouTube?
«Гензель и Гретель»: Детей Галкина на новом фото сравнили с героями сказки

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги