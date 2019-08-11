Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на своей странице Facebook в субботу, 10 августа, поздравил всех с Днем физкультурника и рассказал о пользе физических нагрузок. По словам кандидата медицинских наук, занятия физкультурой — «необходимая часть жизни каждого человека», а их недостаток может негативно отразиться на здоровье.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие активности является причиной порядка 6% смертей в мире.

« Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности », — отметил специалист.

Он добавил, что риск развития заболеваний можно сократить, если вовремя осознать необходимость занятий физкультурой. По словам Салагая, они помогают улучшить общее самочувствие, избавляют от депрессии, а также способствуют профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Заместитель министра здравоохранения пояснил, что физическую активность нельзя отождествлять с полноценными занятиями спортом. Для каждого возраста рекомендованы свои нагрузки, которые «ни в коем случае не должны быть травматичными».

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