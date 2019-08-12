«Луч солнца золотого»: Центробанк выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России выпустил памятные монеты с героями легендарного мультфильма «Бременские музыканты», который вот уже полвека с удовольствием смотрят миллионы не только детей, но и взрослых.

На аверсе изображены Трубадур и Принцесса с друзьями, на реверсе — герб РФ, номинал монеты и год выпуска, пишет RT.

Из 450 тысяч монет 50 тысяч будут цветными номиналом в 25 рублей. Также будет выпущено три тысячи монет номиналом три рубля.

Отмечается, что коллекционными монетами можно совершать все виды платежей без каких-либо ограничений. Они обязательны к приему по номиналу.

Премьера «Бременских музыкантов» состоялась в 1969 году. Одновременно с выходом мультфильма была выпущена версия на грампластинках, которая разошлась многомиллионными тиражами. «Песня охраны», «Серенада трубадура» — абсолютно все композиции из этой анимационной картины моментально стали хитами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк выпустил монету с изображением дальневосточного леопарда.