«Никаких наркотиков»: Знакомые о погибшей DJ Жанне Рассказовой

Коллега погибшей Жанны Рассказовой Алексей Чернорот, более известный как DJ Compass-Vrubell, в беседе с МИЦ «Известия» рассказал, что познакомился с ней пару месяцев назад. У девушки был перерыв в карьере диджея и он помогал знаменитости наверстывать упущенное, так как занимался преподавательской деятельностью.

По словам Алексея Чернорота, Жанна не принимала запрещенные вещества и была уверенной в себе красивой женщиной.

« Никаких наркотиков! Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась уже диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я как раз помог ей немного восстановить знания, я периодически преподаю эту специализацию тем, кто интересуется. У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей. Познакомились месяца два назад. Она уехала отдыхать и по каким-то делам в Европу, со мной не связывалась давно », — сказал Алексей Чернорот.

Мужчина добавил, что был шокирован известием о кончине Рассказовой. Совсем недавно он читал посты на ее страницах в социальных сетях. Девушка выкладывала фото, на которых выглядела счастливой.

Информацию о том, что Жанна Рассказова вела здоровый образ жизни подтверждает и ее давняя знакомая — фотограф Таша Манаенкова. По ее словам, DJ не употребляла алкоголь и придерживалась правильного питания.

« Я не общалась с ней уже два года, но ранее знала. Прекрасная, милая девушка, веселая, отзывчивая, и я, честно, в шоке от того, что с ней произошло. Это очень неожиданно, потому что, когда я с ней общалась, она вела здоровый образ жизни. Питание у нее всегда было суперправильное, ни алкоголя, ничего особо она даже не употребляла », — рассказала Таша Манаенкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что DJ Жанна Рассказова умерла в Москве. Девушке стало плохо на улице. Медики не смогли ее спасти.