«Никаких наркотиков»: Знакомые о погибшей DJ Жанне Рассказовой

Коллега погибшей Жанны Рассказовой Алексей Чернорот, более известный как DJ Compass-Vrubell, в беседе с МИЦ «Известия» рассказал, что познакомился с ней пару месяцев назад. У девушки был перерыв в карьере диджея и он помогал знаменитости наверстывать упущенное, так как занимался преподавательской деятельностью.
По словам Алексея Чернорота, Жанна не принимала запрещенные вещества и была уверенной в себе красивой женщиной.
«
Мужчина добавил, что был шокирован известием о кончине Рассказовой. Совсем недавно он читал посты на ее страницах в социальных сетях. Девушка выкладывала фото, на которых выглядела счастливой.
Информацию о том, что Жанна Рассказова вела здоровый образ жизни подтверждает и ее давняя знакомая — фотограф Таша Манаенкова. По ее словам, DJ не употребляла алкоголь и придерживалась правильного питания.
«
Ранее 5-tv.ru сообщал, что DJ Жанна Рассказова умерла в Москве. Девушке стало плохо на улице. Медики не смогли ее спасти.