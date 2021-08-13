Евдокимов день: что можно и категорически нельзя делать 13 августа

|
Игорь Рязов
18 213

Святой Евдоким из Каппадокии считается покровителем семейного очага, потому сегодняшний день хорош для заключения брачных союзов.

Евдокимов день: что можно и категорически нельзя делать 13 августа

Фото: Azbyka.ru

13 августа православная церковь чтит память святого Евдокима из Каппадокии, который жил в IX веке при царствовании императора Феофила. Он вырос в христианской семье, принял обет безбрачия и всю жизнь заботился о сиротах, бедных, защищал обиженных.

Согласно преданию, Евдоким скончался в 33-летнем возрасте, и возле его гроба стали происходить чудеса — больные начли получать исцеление.

Русская православная церковь считает Евдокима и одним из покровителей семейного очага — во многом благодаря теплым отношениям, которые тот поддерживал со своими родителями. Поэтому 13 августа называют Евдокимовым днем.

Что нельзя делать 13 августа

13 августа крайне нежелательно проводить сложа руки. Пассивность в делах может аукнуться уже очень скоро негативным результатом в том или ином деле. Этот день важно провести динамично, решая вопросы, согласно приоритетам.

Что можно делать 13 августа

Так как святой Евдоким покровительствовал семьям, сегодня можно смело вступать в брак. Также хорошо браться за дела, которые требуют новых идей и инициативы. Помимо интеллектуально труда, полезно участвовать в спортивных мероприятиях, лучше всего групповых.

13 августа — последний день перед Успенским постом, предваряющим праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Праздники в этот день

Также 13 августа празднуется международный День левшей. Его впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, который был создан в 1990 году. День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в «праворуком мире».

Именины

Именины сегодня, 13 августа, отмечают Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о святом мученике Иоанне Воине.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.57
-0.40 86.35
-0.28
Каких друзей ценят и какими товарищами являются разные знаки зодиака

Последние новости

1:17
Команды МХЛ устроили массовую драку в товарищеском матче
1:01
Датский ученый выдвинул новую версию происхождения COVID-19
0:45
Полуголая Софья Таюрская повернулась спиной к камере в сексуальном корсете
0:33
Взрыв в маршрутке Воронежа: хроника трагедии и основные версии
0:32
Евдокимов день: что можно и категорически нельзя делать 13 августа
0:21
Путин указал на задержки в ходе работ по ликвидации аварийного жилья в Тыве

Сейчас читают

Партизан — Сочи — 2:2, пенальти 4:2. Обзор матча 3 отборочного раунда Лиги конференций 12 августа…
Газ и тормоз: «Северный поток – 2» сталкивается с новым сопротивлением в ЕС
Список пассажиров рухнувшего в озеро вертолета Ми-8 на Камчатке
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину
Эксперты объяснили, почему разбившийся на Камчатке Ми-8 пролежит на дне до зимы

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака