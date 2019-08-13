Apple предложила миллион долларов тому, кто взломает iPhone

Хакеры всего мира начали борьбу за миллион долларов. Такая сумма достанется тому, кто сумеет взломать iPhone.

Любопытно, что акцию объявила сама компания-производитель смартфонов. Чтобы получить приз, нужно дистанционно обойти систему защиты любого яблочного гаджета. Речь идет о ноутбуках, планшетах и смарт-часах.

Так, в городе Купертино, где располагается штаб-квартира Apple, решили выявить слабые места в новых версиях своей операционной системы. Ну а кроме того, в Apple заявили и о заданиях попроще: например, за обход экрана блокировки iPhone готовы заплатить 100 тысяч долларов.