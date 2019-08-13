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Apple предложила миллион долларов тому, кто взломает iPhone

, 12:42 Эфирная новость 48

Задание от создателей популярнейшего гаджета необходимо выполнить строго дистанционно.

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Фото, видео : Stefan Jaitner / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Хакеры всего мира начали борьбу за миллион долларов. Такая сумма достанется тому, кто сумеет взломать iPhone.

Любопытно, что акцию объявила сама компания-производитель смартфонов. Чтобы получить приз, нужно дистанционно обойти систему защиты любого яблочного гаджета. Речь идет о ноутбуках, планшетах и смарт-часах.

Так, в городе Купертино, где располагается штаб-квартира Apple, решили выявить слабые места в новых версиях своей операционной системы. Ну а кроме того, в Apple заявили и о заданиях попроще: например, за обход экрана блокировки iPhone готовы заплатить 100 тысяч долларов.

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