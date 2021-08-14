Медовый спас: что можно и категорически нельзя делать 14 августа

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Игорь Рязов
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Сегодня отмечается первый в череде праздников, в которые верующие приносят в церковь дары природы, чтобы освятить их.

Медовый спас: что можно и категорически нельзя делать 14 августа

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов, Andrey Arkusha, The Irish Image Collection / Des, Paul Williams - Funkystock, David Oxberry / www.globallookpress.com,

На 14 августа в этом году выпадает любимый в народе и почитаемый православной церковью праздник — Медовый Спас. Несмотря на то, что это название известно даже неверующим, в разных российских регионах он имеет и другие наименования: Маковей, Маковый или Мокрый Спас. Однако вне зависимости от этого, традиции праздника везде схожи.

Считается, что с этого дня лето начинает заканчиваться, а погода становится более осенней.

Что нельзя делать 14 августа

С Медового спаса у православных начинается Успенский пост, который продлится до одного из главных памятных дат христиан — Успения Пресвятой Богородицы. Это строгий пост, во время которого верующие должны полностью исключить из рациона продукты животного происхождения.

На яблочный спас запрещено устраивать громкие вечеринки и употреблять спиртное.

Нельзя также работать в огороде, а также делать уборку и передвигать тяжелые предметы.

Еще с языческих времен, когда наши предки отмечали праздник Русалии, 14 августа запрещено купаться в водоемах. Считается, что в мутной воде можно потерять здоровье.

По лунному календарю убывающая Луна в Близнецах вызывает частые перемены настроения, сомнения и беспокойство, поэтому в этот день не стоит принимать важных решений. Не рекомендуется также затевать споров, особенно с близкими людьми, чтобы не испортить отношения надолго.

Что можно делать 14 августа

Как и следует из названия праздника, в этот день нужно собирать мед, освящать его в церкви и угощать свежим урожаем соседей.

На Медовый спас в народе также принято было 14 августа купать домашних животных и совершать различные заговоры, чтобы они благополучно пережили предстоящую зиму.

14 августа нужно непременно сделать хотя бы одно доброе дело — помочь одиноким старикам или сиротам, отдать нуждающимся одежду и обувь или накормить нищих.

В этот день хорошо собирать лекарственные травы, чтобы засушить их на зиму, а также делать обереги.

Приметы на 14 августа

  • Если к этому дню ласточки уже улетели в теплые края, значит осень будет ранней.
  • Если 14 августа случатся заморозки, стоит ждать ранних холодов.
  • Если в этот день дует сильный ветер, предстоящая зима будет морозной и снежной.
  • Сны в ночь на 14 августа как правило бывают вещими. Чтобы они сбылись, ни в коем случае нельзя их никому пересказывать. Если же это был кошмар, чтобы он не стал реальностью, нужно сразу сменить постельное белье, а содержание сна рассказать вслух.

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