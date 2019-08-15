День археолога: ученые Петербурга традиционно встречают праздник на раскомпках

Уникальный артефакт обнаружили археологи на территории крепости Копорье в Ленинградской области. Это Новгородская свинцовая печать, какими во времена Древней Руси князья скрепляли официальные документы. Находка стала подарком к дню археолога, который отмечается в России 15 августа.

Капорская крепость. Грандиозное оборонительное сооружение. Стоит уже несколько веков, а вот изучать ее археологи стали относительно недавно, всего сорок лет назад. Сколько секретов здесь скрыто и представить невозможно. Ученые уверены главные открытия еще впереди.

Как убедился Сергей Лесков, по традиции, ученые встретят профессиональный праздник на раскопках.