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  4. День археолога: ученые Петербурга традиционно встречают праздник на раскомпках

День археолога: ученые Петербурга традиционно встречают праздник на раскомпках

, 16:38 Эфирная новость 13

Капорская крепость «подготовила» неожиданный подарок археологам — на ее территории был обнаружен уникальный артефакт.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Уникальный артефакт обнаружили археологи на территории крепости Копорье в Ленинградской области. Это Новгородская свинцовая печать, какими во времена Древней Руси князья скрепляли официальные документы. Находка стала подарком к дню археолога, который отмечается в России 15 августа.

Капорская крепость. Грандиозное оборонительное сооружение. Стоит уже несколько веков, а вот изучать ее археологи стали относительно недавно, всего сорок лет назад. Сколько секретов здесь скрыто и представить невозможно. Ученые уверены главные открытия еще впереди.

Как убедился Сергей Лесков, по традиции, ученые встретят профессиональный праздник на раскопках.

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