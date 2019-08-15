Видео: Как в России вспоминали легендарного музыканта Виктора Цоя

15 августа — день памяти Виктора Цоя. Легенда русского рока погиб в зените славы. Но до сих пор все новые поколения не просто слушают его музыку, но и пишут «Цой жив!» — на стенах, заборах и даже памятниках.

В память о музыканте музыкальный монумент установили в небольшом бурятском городке Северобайкальске. А в Красноярске музыкальный фонтан поет «Кукушку» Цоя.

В четверг, 15 августа, весь день люди несут цветы на могилу Цоя — на Богословском кладбище в Петербурге. Также на родине рок-звезды появилась клумба в виде гитары. Ее установили на проспекте Ветеранов — неподалеку от школы, где учился певец. Вскоре там поставят памятник Виктору Цою.

Установка памятника Виктору Цою на его родине в Петербурге снова переносится, причем на неопределенное время. Хотя казалось бы и сам монумент трехметровый готов, и место компромиссное вроде бы нашли. Но вмешались уже какие-то потусторонние силы.

Дело в том, что трехметровый Цой должен прочно стоять ногами на гранитном пьедестале.

Соответствующую глыбу заказали: условия — размеры 180 на 120 сантиметров и форма — трапеция, сужается к верху и с неровными краями. В карьере честно трижды пытались: бурили, шпуры закладывали в них взрывчатку, откалывали глыбы. Но все не то — каждый раз — по камням шли трещины. В итоге надо или пересматривать проект, или искать дополнительные средства и все заново, бурить, взрывать.