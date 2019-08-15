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Фото мины, которую нашли в посылке в Петербугре

, 21:23 Фото 10

Выяснилось, что отправление с частью боеприпаса ранее отказались принимать в сортировочном центре аэропорта «Пулково».

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович

В распоряжении 5-tv.ru оказалась фотография противопехотной сигнальной мины, которую на юге Петербурга обнаружил курьер «Почты России», возвращавший посылку отправителю.

Подозрительная находка была сделана в отделении № 192288 на Бухарестской улице, 122. Сама посылка была отправлена еще в июле с Будапештской улицы. Отправление ранее отказались принимать в сортировочном центре аэропорта «Пулково», поэтому пакет был направлен отправителю.

5-tv.ru

15 августа курьер вез посылку по обратному адресу и заметил неладное. Упаковка была повреждена, а из нее виднелся корпус боеприпаса. Молодой человек вернулся в отделение на Бухарестской улице, куда и были вызваны взрывотехники. Весь персонал и посетители пункта «Почты России» были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нетрезвом молдаванине, который с ружьем захватил парикмахерский салон в подмосковных Котельниках.

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