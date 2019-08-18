Даешь, помидор: В Петербурге впервые прошел испанский фестиваль «Томатина»

Испанский фестиваль «Томатина», известный еще как битва помидорами, впервые прошел в Санкт-Петербурге. Томатное буйство состоялось на стадионе «Кировец» в воскресенье, 18 августа.

Двадцать тонн спелых, сочных и красных помидоров разложили на огромном непромокаемом полотнище, который разложили за два часа до начала мероприятия. Организаторы успокаивают — продуктового кризиса в Северной столице не будет. Все томаты непригодны для употребления в пищу, что, к слову, никого не остановило — некоторые не только кидались ими, но и употребляли так сказать внутрь.

Попрактиковаться в метании сочными «снарядами» участники фестиваля смогли вдоволь — мероприятие длилось несколько часов. А для тех, кто не готов был испачкаться были организованы соревнования по различным видам спорта.

«Весело, все в одно сливается! Просто всплеск! Всплеск эмоций, все радуются. В принципе, я ничего не вижу. Не вижу, в кого кидаю», — длится впечатлениями Евгений.

«Шикарно! Самое лучшее валяться в той куче», — рассказывают участницы фестиваля, добавляя, что это еще и прекрасное SPA для кожи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как этот веселый праздник проходит в Испании.