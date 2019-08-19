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Сколько стоит собрать ребенка в школу — видео

, 19:31 Эфирная новость 7

Школьная форма, ранец, канцелярские принадлежности — в августе родителям школьников придется раскошелиться.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

По всей России заработали школьные базары. Интересно, что в этом году традиционный августовский ажиотаж перешел в онлайн — многие выбрали не стоять в очередях, но подготовка к учебному году все равно оказывается проверкой бюджета на прочность.

Одежда в районе трех тысяч — минимум, плюс спортивная форма. И главная статья расходов — канцелярские принадлежности. Тут тоже от трех тысяч до бесконечности. Итого получается, что собрать в школу девочку можно за восемь с половиной тысяч рублей, мальчика — за десять.

Но по факту родителям школьников придется выложить в два раза больше денег. Да, еще ведь мобильный телефон. Впрочем, в Минпросвещения предлагают ограничить использование мобильников в школах. О других рекомендациях для родителей смотрите в видеосюжете Катерины Ивановой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, необходима ли школьная форма.

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