Жуткая история: юную россиянку засосало в трубу турецкого бассейна

В Турции врачи борются за жизнь 12-летней россиянки. Трагедия случилась на курорте, где девочка отдыхала вместе с родителями. Во время отдыха в бассейне ребенка засосало в трубу от насоса. Первым это увидел отец.

«Он стал звать на помощь, потому что сам не смог ее вытащить. Работники отеля никак на это не среагировали! Хорошо, что были гости, которые помогли. Сначала они заставили их выключить насос, но все равно ничего не получилось. После этого они просто вырвали трубу и вытащили мою дочь вместе с трубой. Ребенок не дышал», — сообщила мать пострадавшей.

Сейчас девочка в больнице в критическом состоянии — она так и не пришла в сознание. По словам матери, сердце ребенка пытались запустить пять раз.

При этом семья столкнулась еще с одной проблемой — страховка покрывает нахождение в Турции только одного родителя. Дальнейшее пребывание в стране им придется оплачивать самостоятельно. Деньги придется собирать по друзьям. Со стороны отеля никакой поддержки нет, семье даже не принесли извинения. Консульство России в Турции следит за ситуацией.

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