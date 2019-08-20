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  4. «Мы уже ждали»: в театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

«Мы уже ждали»: в театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

, 22:26 Эксклюзивное интервью 214

По словам коллег, звезда сериала «Моя прекрасная няня» давно болела.

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Фото, видео : ТАСС/Карпов Сергей, 5-tv.ru

В театре имени Ермоловой, где работала актриса Александра Назарова, назвали причину смерти артистки. Женщина ушла из жизни вечером во вторник, 20 августа.

Как сообщила 5-tv.ru заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова, смерть Назаровой была ожидаемой. Легендарная актриса уже несколько недель находилась в больнице — были проблемы с легкими.

«Она в больнице лежала с июля. И, в общем, мы уже ждали. Она там и на трубках лежала, и впадала в кому, и так далее», — рассказала Боголюбова.

Александра Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде. В качестве актрисы Назарова дебютировала в 1961 году — она сыграла Надю Брагину в картине «А вдруг это любовь?». Всего в фильмографии артистки без малого 100 работ. Российские зрители особенно хорошо помнят Александру Назарову по роли эксцентричной бабушки в сериале «Моя прекрасная няня».

Александра Назарова — обладательница званий Народной артистки РФ и Заслуженной артистки РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни.

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