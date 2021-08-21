День Мирона-Ветрогона: что можно и что нельзя делать 21 августа

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Василий Заика
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Православные христиане отмечают день памяти епископа Мирона Критского, который при жизни творил чудеса.

Фото, видео: vsyamagik.ru, ТАСС /Patrick Pleul, /ZUMA Wire, /John McLaird, /Смитюк Юрий

Православные христиане 21 августа отмечают день памяти Мирона — чудотворца, епископа Критского. С именем святого связано множество легенд и преданий. В народе он был известен как удивительно добрый человек, который помотал людям встать на путь честной и благочестивой жизни, пишет «Утро.ру».

Так, однажды, Мирон увидел, как воры, забравшись в его амбар, складывают зерно в мешки, и, вместо того, чтобы их осудить, епископ помог мошенникам поднять тяжелую ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью злоумышленники обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцу.

В другой раз Мирон одним движением вернул реку в русло, когда она выходила из берегов. Народ не сомневался, что священнослужитель обладает особой силой.

На Руси Мирона также называли Ветрогоном, поскольку в день его памяти нередко случались сильные ветра. По погоде на 21 августа судили о том, какой будет осень. Если наступило затишье, то сентябрь будет теплым и солнечным, а если случается буря, то бабьего лета можно не ждать.

Что можно делать 21 августа:

Традиционно, в день памяти Мирона-Ветрогона крестьяне собирали ежевику и пекли ягодные пироги. Также листья растения добавляли в чай, поскольку верили, что ежевика обладает целебными свойствами и помогает при болезнях.

21 августа парни и девушки, которые не могли добиться расположения второй половинки, обращались к ветрам за помощью. А те, кто мечтал исполнить заветное желание, гадали. Для этого нужно было выйти на перекресток и проговорить свою мечту. Если ветер начинал дуть прямо в лицо, то в ближайшее время задуманное осуществится.

Что нельзя делать 21 августа:

В день Мирона Ветрогона нельзя ругаться, спорить, ссориться и обижаться на близких людей. Лучше забыть все конфликты и провести праздник в семейном кругу.

Также не рекомендуется утруждать себя домашними хлопотами и строить планы на далекое будущее. Лучше большую часть свободного времени проводить в молитвах и размышлениях о боге.

Если вы не хотите заболеть, на перекрестах лучше ничего не поднимать с пола. Считается, что 21 августа ветер может перенести на вещах порчу.

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